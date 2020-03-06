Коронавирус добрался до Словакии

В Словакии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр страны Петер Пеллегрини. Заявление транслировало местное телевидение.

Как уточняется, диагноз выявили у 53-летнего мужчины, который не покидал страну в последнее время.

— С диагнозом "коронавирус" в университетской больнице в Братиславе находится 53-летний мужчина. Он не был в зарубежной поездке, поэтому, видимо, заразился от кого-то другого, вернувшегося из-за границы, — отметил премьер.

По данным агентства Reuters, сын мужчины недавно вернулся из Венеции. Симптомов "китайской пневмонии" у него не обнаружили.

Ранее первые случаи заболевания CoViD-19 зарегистрировали ещё в трёх странах.