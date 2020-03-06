Генетик — о водителе из Приморья, который выглядит моложе своих лет: Просто ему повезло

Заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин объяснил Лайфу, почему водитель из Владивостока, видео с котором стало популярным в Сети, выглядит намного моложе своих лет.

— Это может быть особенность развития, это встречается, в этом нет ничего особо удивительного. Говорить о том, что здесь какая-то генетическая патология, не приходится. Это пока мало известно, — отметил он.

Лильин добавил, что в этой ситуации можно только пошутить: молодому человеку придётся ещё долгое время носить с собой документы, чтобы покупать алкоголь, и это может быть "единственным последствием".

— Шанс постареть у него есть, мало ли, разные переживания, но это его личное дело, просто так ему повезло, в этом ничего такого нет, — заключил генетик.

Напомним, пользователей Сети шокировало видео из Владивостока, где за рулём японского спорткара сидел "10-летний ребёнок". Однако позже оказалось, что автомобилем управлял совершеннолетний молодой человек, который просто выглядит намного моложе своих лет.

Романова Варвара