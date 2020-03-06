"Ни с кем не целуюсь". Матвиенко рассказала, как защищается от опасного коронавируса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что строго соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора, касающиеся мер предосторожности и профилактики коронавируса нового типа. Об этом она заявила в ходе брифинга с журналистами во время рабочего визита в Белоруссию.

— Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку, — рассказала она.

При этом спикер Совфеда добавила, что тем, кто чётко следует рекомендациям врачей и специалистов Роспотребнадзора, смертельный вирус "не угрожает".

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 80 странах мира.

За сутки во всём мире коронавирусом заболело почти в 17 раз больше человек, чем в Китае. Всего на данный момент количество инфицированных составляет свыше 93 тысяч человек. В Москве зафиксирован один случай заражения, однако мэр Сергей Собянин поручил организовать круглосуточный штаб по нераспространению вируса в городе.