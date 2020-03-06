Путин рассказал, что в его понимании является высшим счастьем

Высшим счастьем для человека является воспитание ребёнка. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Иванове.

— Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире не существует, — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в центре этого процесса всегда находится женщина. У представительниц прекрасного пола есть множество важных задач, но одна из главных — всё-таки воспитание детей.

В этой связи российский лидер напомнил, что семьи, в которых вторые дети появились после 1 января 2020 года и позже, получат материнский капитал в повышенном размере.