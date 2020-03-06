Пообщавшиеся с Путиным девушки из Иванова похвастались подарками от него

После встречи с президентом России Владимиром Путиным в Иванове представительницы общественности получили от лидера страны памятные подарки. В преддверии Международного женского дня прекрасному полу преподнесли цветы и чайные сервизы от Императорского фарфорового завода.

Одна из женщин попросила у Путина автограф для своего сына, мастера спорта по плаванию. Она отметила, что благодаря её просьбе в городе теперь появится Дворец водных видов спорта.

Президент России на встрече поделился воспоминаниями о прыжках с парашютом во время службы.