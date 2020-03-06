Минздрав Татарстана опроверг информацию о выписке пассажиров Diamond Princess

Министерство здравоохранения Татарстана опровергло информацию о том, что эвакуированные россияне с круизного лайнера Diamond Princess покинули больницу. Об этом сообщает News.ru.

— Пациенты продолжают находиться под контролем врачей. Состояние восьми человек оценивается как стабильное, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что соотечественников планируют выписать 8 марта.

Ранее сообщалось, что восьмерых граждан России, которые были эвакуированы с борта "коронавирусного" круизного лайнера Diamond Princess, после прибытия в Казань поместили на карантин в инфекционную больницу. Позже отметили, что опасное заболевание нашли у троих из них. 6 марта СМИ сообщали, что инфицированных CoViD-19 россиян выписали.

Напомним, судно Diamond Princess поместили в карантин у берегов Японии из-за 80-летнего пассажира, который провёл на борту пять дней и вышел в порту Гонконга, где ему впоследствии диагностировали коронавирус. После этого корабль был изолирован от внешнего мира, а всех людей на борту начали проверять на наличие смертельного заболевания. После обследования выяснилось, что количество заражённых на борту превышает 700 человек.