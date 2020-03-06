Путин назвал качества, которые считает главными в человеке

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Иванове признался, что главными человеческими качествами считает чувство добра и справедливости.

Когда его спросили, какие качества необходимы потенциальным претендентам на пост главы государства, он отметил, что любая мать знает, как нужно воспитывать своего ребёнка и какие черты ему стоит прививать.

Размышляя над заданным вопросом, Путин также задумался, стоит ли обязательно стремиться вырастить из своего чада президента. Он высказал мнение, что сверхзадачи ставить перед собой хорошо, но главное — чтобы ребёнок был счастливым и успешным.

Он подчеркнул, что женщина играет уникальную роль в воспитательном процессе.

— Главное, чтобы он был добрым, порядочным человеком, чтобы он любил и был любимым. Для этого нужны душевные качества прежде всего. Кроме женщины, кроме мамы никто не в состоянии... Конечно, роль отца — очень велика. Я для себя отдаю в этом отчёт. Очень велика. Но всё самое основное в человеке закладывается с первых дней его жизни, — сказал глава государства.