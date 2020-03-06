Новак заявил о снятии обязательств по сокращению нефтедобычи с апреля

Сотрудничество между Россией и странами ОПЕК продолжится в рамках хартии, подписанной в июле 2019 года, однако текущие договорённости подразумевают снятие обязательств по сокращению добычи нефти с 1 апреля, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

— Мы подписали только что документ совместный о том, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках хартии, — сказал он.

Новак отметил, что с учётом принятого сегодня решения с 1 апреля со всех стран ОПЕК и "не ОПЕК" снимаются обязательства по сокращению добычи нефти.

В России возможность увеличения нефтедобычи будет зависеть от планов компаний, с которыми Минэнерго проведёт встречу по этому вопросу.

Напомним, на дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале на полтора миллиона баррелей в сутки из-за коронавируса настаивала Саудовская Аравия, в чём её поддержали министры стран ОПЕК. Однако Россия отклонила это предложение.