Глава МИД Украины: Возобновление поставок воды в Крым не рассматривается

Украина не рассматривает возобновление поставок пресной воды на территорию Крыма. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер".
— Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Точка, — заявил министр.
Напомним, ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности возобновить подачу воды на полуостров. Он подчеркнул, что речь идёт о водоснабжении домохозяйств питьевой и хозяйственной водой — не о поставках на военные и промышленные объекты. Однако за такие слова в Верховной раде его освистали.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с РФ подача воды была полностью остановлена.