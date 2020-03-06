Глава МИД Украины: Возобновление поставок воды в Крым не рассматривается

Украина не рассматривает возобновление поставок пресной воды на территорию Крыма. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала " Интер ".

Напомним, ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности возобновить подачу воды на полуостров. Он подчеркнул, что речь идёт о водоснабжении домохозяйств питьевой и хозяйственной водой — не о поставках на военные и промышленные объекты. Однако за такие слова в Верховной раде его освистали.