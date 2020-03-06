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Глава МИД Украины: Возобновление поставок воды в Крым не рассматривается

О такой возможности ранее заявил новый глава правительства страны Денис Шмыгаль, подчёркивая, что это стоит считать за подачу воды украинцам.

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Фото © ТАСС / Zuma

Украина не рассматривает возобновление поставок пресной воды на территорию Крыма. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Точка, — заявил министр.

Напомним, ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности возобновить подачу воды на полуостров. Он подчеркнул, что речь идёт о водоснабжении домохозяйств питьевой и хозяйственной водой — не о поставках на военные и промышленные объекты. Однако за такие слова в Верховной раде его освистали.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с РФ подача воды была полностью остановлена.

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