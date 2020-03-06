Пожарные потушили огонь в школе бокса в Химках

Открытое горение в здании школы бокса в подмосковных Химках потушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее Лайф сообщал, что в трёхэтажном кирпичном здании в Химках, где расположена школа бокса, начался пожар, площадь которого составила полторы тысячи квадратных метров. Ему был присвоен повышенный уровень опасности. В 22:05 пожарным удалось локализовать возгорание, затем произошло частичное обрушение здания.