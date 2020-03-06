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Пожарные потушили огонь в школе бокса в Химках

В результате возгорания обрушилась крыша здания, а также перекрытия между вторым и третьим этажом.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Московской области

Открытое горение в здании школы бокса в подмосковных Химках потушено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по Московской области.

Объявлена ликвидация открытого горения, — приводит агентство слова представителя пресс-службы ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что в трёхэтажном кирпичном здании в Химках, где расположена школа бокса, начался пожар, площадь которого составила полторы тысячи квадратных метров. Ему был присвоен повышенный уровень опасности. В 22:05 пожарным удалось локализовать возгорание, затем произошло частичное обрушение здания.

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