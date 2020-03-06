У 21 человека на борту лайнера Grand Princess обнаружили коронавирус

По результатам проведённых анализов выяснилось, что два пассажира и 19 членов экипажа круизного судна Grand Princess заражены коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

— Среди тех, кто был протестирован... у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты ещё одного теста оказались неопределёнными, — заявил Пенс.

Имеются ли в их числе россияне, пока не сообщается.

Напомним, накануне стало известно о том, что на борту судна находятся также четыре российских гражданина. Все они являются членами экипажа. Лайнер должен был проделать маршрут от Калифорнии до Гавайских островов, однако было принято решение о возвращении в Сан-Франциско после того, как бывший пассажир корабля скончался от коронавируса.