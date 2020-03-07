Жена правителя Дубая раскрыла причину побега от мужа за границу

Верховный суд Лондона обвинил эмира Дубая в физическом и психологическом насилии по отношению к дочерям.

Сбежавшая от правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида принцесса Хайя бинт аль-Хусейн рассказала, что причиной побега стали опасения за будущее их общей дочери. Как сообщает Daily Mail, отношения в королевской семье были деспотичными, но последней каплей для принцессы стало якобы желание шейха выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за 34-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана.

Как отмечает издание, сам же правитель Дубая категорически опровергает заявления бывшей супруги. По словам Мохаммеда ибн Рашида, ни один его ребёнок не состоял в помолвке или браке в столь раннем возрасте.

Практически одновременно с этими заявлениями Верховный суд Лондона вынес обвинительный приговор в отношении шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида за преследование бывшей жены принцессы Хайи и за похищение двух дочерей от других жён. Суд постановил приставить охрану к Хайе бинт аль-Хусейн и её детям.

Как сообщал Лайф, летом 2019 года принцесса Хайя аль-Хусейн тайно сбежала от своего супруга в британскую столицу и попросила там убежища. Изначально сообщалось, что принцесса взяла с собой около 40 миллионов долларов и двух общих с Эмиром детей — 11-летнюю дочь Аль-Джалилу и семилетнего сына Зайеда. После исчезновения жены Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум подал в суд на сбежавшую супругу. Позднее супруги официально оформили развод.