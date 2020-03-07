Пользователи Сети высмеяли ролик с "украинской боевой мощью"

Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.

Создатели видео отметили, что сухопутные войска ВСУ отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям. Пользователи Сети на это заявили, что Украине по-прежнему нечем гордиться в плане вооружений.

— "От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется", "Средний возраст техники — 50 лет или больше?", "Советский металлолом показали", "Ох и бомжатник!" — заявили пользователи.

Также комментаторы недоумевают, как Украина с такой сомнительной техникой проводит учения с западными партнёрами.

А ранее в Киеве заявили, что списанные корабли США помогут Украине принципиально усилить свои позиции в Чёрном море по сравнению с другими региональными государствами.

Также Лайф сообщал, что Министерство обороны США планирует поставить на Украину противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера и другую технику на сумму 125 миллионов долларов.