"Немного обезумел". Нурмагомедов объяснил свою выходку на встрече с Фергюсоном

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему его вывели из себя слова Тони Фергюсона об уличных драках. На пресс-конференции россиянин назвал американца тупым и староватым, а на дуэли взглядов пнул ногой его пояс временного чемпиона.

— Я не хочу какого-то сумасшествия. Но когда он говорил об уличной драке, я немного обезумел. Парень никогда не дрался на улицах... Здесь в Америке нельзя драться на улице. Но я вырос в Дагестане, в горах, и каждый день дрался на улице. Вы понимаете? Я из Дагестана, и мы всё время дерёмся здесь. В школе, в спортзале, везде, — заявил Хабиб в интервью ESPN MMA.