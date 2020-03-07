Сегодняшняя погода в Москве поставила 140-летний рекорд

В Москве 7 марта в 14 часов температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла +11 градусов. Это на два градуса выше прежнего суточного рекорда максимальной температуры этого дня, который был установлен в 2002 году, сообщают "Метеоновости".

Кроме того, этот день стал самым тёплым с начала года, и это самые ранние плюс 11 градусов во всей столичной истории наблюдений за погодой.

Как отмечают синоптики, температура продолжит подниматься. Когда случится новый рекорд, станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с термометров.

Ранее Лайф сообщал, что в течение пяти-шести дней на следующей неделе в Москве и столичном регионе установится аномально тёплая для марта погода. Из-за непривычно высоких температур раньше срока вышли из спячки медведи в Московском зоопарке.