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Россия может ввести для мигрантов "соглашение о лояльности"

В этом случае при въезде в страну с целью трудоустройства нужно будет принять на себя ряд обязательств.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Россия может ввести для мигрантов "соглашение о лояльности" — свод правил, за нарушение которых будет грозить выдворение из страны. Об этом говорится в перечне предложений, подготовленных рабочей группой по реализации концепции государственной миграционной политики.

Речь идёт о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию РФ официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ и утрату права на нахождение в РФ, — поясняется на сайте Кремля.

Также в перечне предлагается уточнить обстоятельства, при наличии которых нахождение иностранного гражданина России признаётся нежелательным. А для некоторых категорий мигрантов предусматривается введение статуса "контролируемое пребывание". Таких иностранцев предлагается наделить особыми обязанностями и правами. Например, регулярная личная явка, ограничение перемещений, услуги переводчика.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформированию миграционных режимов и института гражданства России на 2019–2025 годы. Один из пунктов касается возможной отмены института разрешения на проживание. Мигранты будут миновать этот этап, сразу получая вид на жительство.

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