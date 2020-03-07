Россия может ввести для мигрантов "соглашение о лояльности" — свод правил, за нарушение которых будет грозить выдворение из страны. Об этом говорится в перечне предложений, подготовленных рабочей группой по реализации концепции государственной миграционной политики.

— Речь идёт о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию РФ официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ и утрату права на нахождение в РФ, — поясняется на сайте Кремля.

Также в перечне предлагается уточнить обстоятельства, при наличии которых нахождение иностранного гражданина России признаётся нежелательным. А для некоторых категорий мигрантов предусматривается введение статуса "контролируемое пребывание". Таких иностранцев предлагается наделить особыми обязанностями и правами. Например, регулярная личная явка, ограничение перемещений, услуги переводчика.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформированию миграционных режимов и института гражданства России на 2019–2025 годы. Один из пунктов касается возможной отмены института разрешения на проживание. Мигранты будут миновать этот этап, сразу получая вид на жительство.