Кабмин предложил усложнить открытие дел по "наркотическим" статьям

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает возбуждать уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о наркотиках (статьи 228.1 и 228.4) без информации о виде и массе веществ, а также достаточных доказательств передачи наркотиков другим лицам.

Документ опубликован в думской электронной базе. Он предполагает дополнения к статье 146 УК РФ. В случае его принятия основанием для возбуждения уголовного дела станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование, указывают разработчики.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его собственным словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено.

В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.