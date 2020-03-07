В ДНР напомнили Зеленскому о тяжести последствий отказа от "Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский должен осознавать, что его попытка изменить минские соглашения будет иметь очень тяжёлые для Киева последствия. Такое заявление сделала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Она отметила, что украинский лидер продолжает демонстрировать всему международному сообществу, "как он оригинально понимает свои обязательства" по документам, которые одобрили страны-гаранты и Совет Безопасности ООН.

— В частности, господин Зеленский чуть ли не с гордостью признаёт тот факт, что он готов запросто отказаться от выполнения комплекса мер, являющегося актом международного права, поскольку он якобы не хочет тратить на его реализацию все пять лет своего президентского срока. При этом сложно понять, что, по мнению украинского лидера, может быть важнее, чем возобновление мира, — говорится в заявлении Никоноровой.

Глава МИД ДНР отметила, что Зеленский в силах установить мир в Донбассе, если он "перестанет придумывать нелепые отговорки" и начнёт добросовестно выполнять минские соглашения в согласовании с представителями республик. Но в случае "агрессивной риторики" украинского лидера Киеву уже сейчас стоит осознать последствия и готовиться к иным условиям.

— Во-первых, к тому, что республики в состоянии ответить на любую провокацию со стороны Украины симметричным образом, а во-вторых, к неизбежному грузу ответственности перед странами-гарантами за срыв минского процесса, — добавила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если желаемые результаты по Донбассу не будут достигнуты через год, Киев выйдет из минских соглашений. Позже первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что абсолютно не понятна причина, по которой Украина должна выходить из "нормандского формата" переговоров по Донбассу. Он отметил, что в случае приостановки переговоров ситуация на Украине может стать непредсказуемой.