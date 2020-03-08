Лайф публикует фото с места жуткой аварии в Коми, унёсшей жизни шести человек

Лайф публикует фото с места страшной аварии в Коми, в которой погибло шесть человек. Ещё две несовершеннолетние девочки находятся в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По информации Министерства здравоохранения Республики Коми, двум девочкам была оперативно оказана первичная медицинская помощь. Они доставлены в Нижнеодесскую больницу № 1, дети находятся в коме, сообщает официальная группа региона во "ВКонтакте".

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

К пострадавшим несовершеннолетним из Ухты вертолётом вылетели бригады реаниматологов Центра медицины катастроф и Ухтинской детской больницы. Вопрос лечения девочек находится на личном контроле у главы Республики Коми Сергея Гапликова и министра здравоохранения региона Дмитрия Березина.

Напомним, страшная авария произошла на 36-м километре автодороги Ухта — Троицко-Печорск. Столкнулись автомобили Renault Duster и Renault Megane. Лайф публиковал список погибших в жутком ДТП.