Суд продлил арест Роналдиньо до полугода за въезд в Парагвай по поддельным документам

TERRIBLE IMAGEN: Ronaldinho, esposado y con prisión preventiva en Paraguay. pic.twitter.com/XMF4wWNWsL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2020

Суд Асунсьона продлил арест бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо и его брату за попытку въехать в Парагвай по поддельному паспорту. Не исключено, что Ронни проведёт под стражей всё время, отведённое на следственные действия, а это может занять до шести месяцев, сообщает Globoesporte.

Один из адвокатов, представляющих интересы футболиста и его брата Роберто, назвал решение судьи иррациональным, произвольным и несерьёзным. Он заверил, что его клиенты "не совершали никаких преступлений против Республики Парагвай" и что он немедленно подаст апелляцию.

Роналдиньо был приглашён в Парагвай владельцем казино Il Palazzo Нельсоном Белотти и должен был принять участие в нескольких рекламных мероприятиях. Сам спортсмен признал обвинения суда и выразил готовность заплатить компенсацию.

Напомним, поддельные паспорта на имя Роналду ди Асиса Морейры, более известного как Роналдиньо, и его брата Роберто были обнаружены при обыске в их гостиничном номере. Полиция Парагвая поместила экс-игрока сборной Бразилии под административный арест.