Москва встретит Международный женский день с тёплой погодой и лёгким дождём

Погода в Международный женский день 8 Марта скорее порадует москвичей, чем огорчит. Температура воздуха в воскресенье составит 10 градусов тепла, омрачит праздник лишь небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ожидается переменная облачность с прояснениями, ветер южный и северо-западный, скорость 4–9 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 746 мм рт. ст. К ночи похолодает до плюс трёх градусов.

В Подмосковье также ожидается тёплая погода с небольшими осадками, днём 6–11 градусов тепла, ночью до нуля.

Ранее синоптики заявили, что новые температурные рекорды в России не заставят себя ждать. Мартовская погода в Москве будет приблизительно на два-четыре градуса выше нормы. Лето тоже приятно обрадует россиян. Метеорологи уже предсказали, что в этом году оно будет "малиновым".