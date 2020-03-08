Зеленский заявил о намерении бороться за украинцев, которые имеют родственников в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться за тех украинцев, которые имеют родственников в России и живут на пограничных с РФ территориях. По мнению украинского лидера, таких граждан может "качать" любая информационная война.

— Я считаю, что те, у кого родственники в России, кто живёт в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война. Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину. Даже не так — Европейский союз хочет видеть Украину — крупнейшую по территории страну в Европе, — заявил Зеленский в интервью газете The Guardian.

Украинский лидер отметил, что его страна уже многое сделала, чтобы вступить в ЕС, и украинцы могут разочароваться, если не дождутся этого.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал ещё одно резонансное заявление: он сообщил, что, в случае если желаемые результаты по Донбассу не будут достигнуты через год, Киев выйдет из минских соглашений. Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из "нормандского формата" переговоров по Донбассу. По его мнению, в случае приостановки переговоров ситуация на Украине может стать непредсказуемой.