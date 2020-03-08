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Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков для сменяемости власти

Он также подчеркнул, что не станет создавать условия для продления своего правления.

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Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Для гарантии сменяемости власти в России число президентских сроков для одного кандидата необходимо ограничить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе интервью на телеканале "Россия-1".

— На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), всё-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что ничего необычного в неограниченном числе сроков правления нет. При этом президент добавил, что сам не пойдёт на создание такой системы власти, при которой он смог бы продлить срок своего президентства.

Создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. <...> Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для неё неприемлема или губительна, — заявил Путин.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил двух новых членов Общественной палаты РФ и уточнил полномочия Медведева в Совбезе РФ.

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