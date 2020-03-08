Путин заявил о необходимости ограничить число президентских сроков для сменяемости власти

Для гарантии сменяемости власти в России число президентских сроков для одного кандидата необходимо ограничить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе интервью на телеканале "Россия-1".

— На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), всё-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено, — отметил Путин.

Он подчеркнул, что ничего необычного в неограниченном числе сроков правления нет. При этом президент добавил, что сам не пойдёт на создание такой системы власти, при которой он смог бы продлить срок своего президентства.

— Создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно. <...> Я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для неё неприемлема или губительна, — заявил Путин.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин утвердил двух новых членов Общественной палаты РФ и уточнил полномочия Медведева в Совбезе РФ.