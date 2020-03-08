По улицам Краснодара пробежались тысячи девушек в балетных пачках — видео

Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Около 600 девушек и женщин приняли участие в необычном спортивном мероприятии в Краснодаре, посвящённым празднованию Международного женского дня. Участницы забега в розовых балетных пачках пробежали три километра по улицам города. Притом ношение специальной юбки было одним из условий участия. Пачки выдавались всем участницам бесплатно на старте. А на финише каждую из них ждали цветы. Трём победительницам забега вручались памятные призы.

— Второй год подряд проводим такой весенний забег, в котором прекрасные девушки показывают свою силу духа. Мы стараемся создать для них настоящий праздник, позитивную атмосферу. В женском забеге не зарегистрированы мужчины, но некоторые вышли на дистанцию, чтобы поддержать своих близких, — сказал представитель компании-организатора Алексей Пшеничный.

Помимо забега для участниц и зрителей была приготовлена развлекательная программа, работали тематические фотозоны.

Как сообщал Лайф, отметить 8 Марта необычным образом решили не только в Краснодаре, но и в Москве. Столичные пожарные предложили журналисткам ненадолго стать борцами с огнём, пережить "пожар" и прыгать с "горящей" башни.

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