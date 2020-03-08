Американское СМИ отметило Крым российской территорией

Американский портал Vox подготовил информационный ролик о распространении китайского коронавируса нового типа по миру. На кадрах видео была изображена карта, где Крым отметили как российскую территорию, что сразу же вызвало негодование украинских дипломатов. Посольство Украины в США призвало американских журналистов "исправить" карту, опубликовав соответствующее обращение на своей странице в "Твиттере".

Это далеко не первый случай, когда западные СМИ отмечают Крым российской территорией. Как сообщал Лайф, в начале текущего года британский женский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, что также вызвало гнев украинских дипломатов.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по результатам народного голосования, 96% жителей полуострова поддержали присоединение. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.