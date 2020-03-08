Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг эпидемии коронавируса и отметила, что в стране смогли взять ситуацию под контроль.

— Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жёсткие меры. Тем не менее мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно, — сказала она в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Голикова подчеркнула, что такая работа велась бы, даже если бы речь шла о серьёзной эпидемии обычного гриппа, а не о новом коронавирусе. Политик также рассказала, что всегда пользуется дезинфицирующими средствами для рук и для гаджетов.

Общее число заражённых коронавирусом на утро 8 марта достигло 104 978 человек. Наиболее плачевная ситуация в Китае, откуда начала распространяться эпидемия, а также в Италии, Иране и Южной Корее. Количество инфицированных в России составляет всего 17 человек. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странны. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".