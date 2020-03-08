Стюардессу S7 госпитализировали в Подмосковье с подозрением на коронавирус

В домодедовскую инфекционную больницу сегодня, 8 марта, доставлена стюардесса S7 с подозрением на наличие коронавируса. По данным источника Лайфа, 35-летняя работница авиакомпании могла подхватить инфекцию в Италии.

Второго марта бортпроводница совершила рейс в Верону. При этом девушка самолёт не покидала, однако на борт поднимались сотрудники-итальянцы. Юлия подтвердила Лайфу информацию о своей госпитализации.

Ранее сегодня оперативный штаб сообщил, что в России зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 человек, что незначительно по мировым меркам. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странны. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".