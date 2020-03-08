Переводчица из Подмосковья оказалась в карантине по коронавирусу после работы с китайскими туристами

Переводчицу из подмосковной Балашихи Алину Базарову госпитализировали с подозрением на коронавирус после работы с туристической группой из КНР. 22-летняя девушка рассказала Лайфу, что почувствовала затруднения с дыханием 6 марта и обратилась к врачам.

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— Самочувствие как у всякого простуженного человека. Приняли нормально, поместили в одноместную палату. Однако условия в палате, конечно, оставляют желать лучшего, — говорит Алина.

По словам девушки, медсёстры и врачи относятся к ней достаточно доброжелательно. Алина уточнила, что ближайшие 14 дней ей предстоит провести в карантине. Однако она не унывает: это позволит отдохнуть и подучить китайский.

Сегодня в домодедовскую инфекционную больницу была доставлена стюардесса S7 с подозрением на наличие коронавируса. 35-летняя бортпроводница могла заразиться во время рейса в Верону.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 человек, что незначительно по мировым меркам. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странны. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".