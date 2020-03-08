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Грета Тунберг рассказала, чего хотят женщины 8 Марта

По мнению 17-летней активистки, прекрасной половине человечества нужны не поздравления или праздники, а кое-что иное.

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Фото © Facebook / Greta Thunberg

Основательница молодёжного движения "Пятницы ради будущего" Грета Тунберг заявила о невозможности достичь климатической справедливости без гендерного равенства. На эту тему шведская активистка решила порассуждать в связи с Международным женским днём.

Подросток выразила мнение, что в нынешнем обществе женщины "очень далеки от того, чтобы быть равными мужчинам". Тунберг также взяла на себя ответственность говорить от лица женщин о стремлениях прекрасной половины человечества.

Сегодня, как и всегда, мы, женщины, хотим равенства, а не поздравлений или праздников, — написала 17-летняя активистка в "Твиттере".

К слову, похожего мнения придерживаются российские феминистки. Они выступили против 8 Марта, как стереотипного праздника "женщин-цветочков", и напомнили об истинном значении Международного женского дня.

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