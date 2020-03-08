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Столетний житель Китая вылечился от коронавируса

Мужчину лечили не только стандартными в таких случаях методами, но и традиционной китайской медициной.

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Фото © Twitter / China Daily

В китайской провинции Хубэй столетний мужчина вылечился от коронавирусной инфекции и был выписан из больницы в Ухани. China Daily сообщает, что он стал самым старым пациентом, который выздоровел после инфицирования.

Мужчину госпитализировали 24 февраля. В ходе лечения помимо стандартной противовирусной терапии применялись традиционная китайская медицина и переливание плазмы.

Напомним, ранее сообщалось о 98-летней китаянке, которая вылечилась от коронавирусной инфекции.

По данным на утро 8 марта, в Китае от заболевания CoViD-2019 скончалось 3097 человек, заразилось 80 695.

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