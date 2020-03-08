Столетний житель Китая вылечился от коронавируса

В китайской провинции Хубэй столетний мужчина вылечился от коронавирусной инфекции и был выписан из больницы в Ухани. China Daily сообщает, что он стал самым старым пациентом, который выздоровел после инфицирования.
Мужчину госпитализировали 24 февраля. В ходе лечения помимо стандартной противовирусной терапии применялись традиционная китайская медицина и переливание плазмы.
Напомним, ранее сообщалось о 98-летней китаянке, которая вылечилась от коронавирусной инфекции.
По данным на утро 8 марта, в Китае от заболевания CoViD-2019 скончалось 3097 человек, заразилось 80 695.
Никонов Никита