Заявление Маска о глупой панике из-за коронавируса назвали глупостью

Писатель ливанского происхождения из США Нассим Талеб назвал глупостью заявление изобретателя и главы компании Tesla Илона Маска о том, что паника вокруг коронавируса — это глупость.

— Говорить, что паника из-за коронавируса глупость, — глупость, — написал Талеб в "Твиттере".

С писателем солидарны и пользователи соцсетей. Так, Маску в "Твиттере" пишут, что он неправ, не понимает биологии и его волнуют только деньги, которые он может потерять из-за эпидемии.

Напомним, ранее Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса. Заболевание распространилось уже на 101 страну мира, число заражённых превысило 105 тысяч, за пределами Китая скончалось более 400 человек.