Заявление Маска о глупой панике из-за коронавируса назвали глупостью

Писатель ливанского происхождения из США Нассим Талеб назвал глупостью заявление изобретателя и главы компании Tesla Илона Маска о том, что паника вокруг коронавируса — это глупость.
Saying the coronavirus panic is dumb is dumb.#PrecautionaryPrinciple #WittgensteinsRuler https://t.co/AS5UzFBs03— Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) March 7, 2020
— Говорить, что паника из-за коронавируса глупость, — глупость, — написал Талеб в "Твиттере".
С писателем солидарны и пользователи соцсетей. Так, Маску в "Твиттере" пишут, что он неправ, не понимает биологии и его волнуют только деньги, которые он может потерять из-за эпидемии.
Напомним, ранее Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса. Заболевание распространилось уже на 101 страну мира, число заражённых превысило 105 тысяч, за пределами Китая скончалось более 400 человек.