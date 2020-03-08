От Канады до Мексики. На всём западном побережье США введён режим ЧС из-за распространения коронавируса

На всём западном побережье США введён режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Третьим прибрежным штатом, в котором объявлена ЧС, стал Орегон, сообщает The Oregonian.

Губернатор Кейт Браун пошла на такие меры после того, как количество случаев заражения увеличилось до 14. Положение будет действовать в течение 60 дней и может быть продлено.

Ранее режим ЧС ввели Вашингтон и Калифорния. Таким образом, чрезвычайная ситуация действует по всему западному побережью США.

Также режим ЧС из-за распространения коронавируса был объявлен в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Всего в Соединённых Штатах заразилось 472 человека, из них 19 умерли.