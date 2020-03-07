В Нью-Йорке введён режим ЧС из-за коронавируса

Власти штата Нью-Йорк приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, об этом на пресс-конференции заявил губернатор Эндрю Куомо.

— Я официально объявил чрезвычайную ситуацию, что даёт нам определённые полномочия, — сказал он и добавил, что режим ЧС позволит в экстренном порядке нанимать специалистов для борьбы с заболеванием и быстрее производить закупки.

Тем не менее Куомо оценил угрозу как низкую. Количество заболевших за сутки увеличилось до 76 человек, из которых только десять были госпитализированы. Летальных исходов в Нью-Йорке нет.

Ранее на территории Калифорнии из-за коронавируса также введён режим чрезвычайной ситуации. Там заболело несколько десятков человек, в одном случае болезнь обернулась летальным исходом.

Во Всемирной организации здравоохранения объявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. При этом ведомство сообщило, что вирус не исчезнет к лету. Медики обнаружили у CoViD-2019 первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.