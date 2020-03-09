Диетолог рассказала, как победить авитаминоз

Диетолог Елена Соломатина объяснила, что такое авитаминоз и как с ним бороться.

Эксперт отметила, что зимой из-за нехватки солнца и полезных витаминов организм человека как будто впадает в спячку. Весной ему тоже трудно работать, а на прилавках ещё нет наполненных нужными веществами овощей и фруктов.

— Основные признаки авитаминоза, которые возникают весной, зависят от того, чего именно не хватает организму. Даже нехватка одного витамина может повлечь за собой весьма неприятные последствия: нарушается образование необходимых ферментов, обмен веществ, возникают хронические заболевания, — отметила Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Она также рассказала, что первой от авитаминоза страдает кожа, она становится сухой и бледной, волосы выпадают и кажутся безжизненными, а в уголках губ появляются трещинки. Человек чувствует себя усталым и часто раздражается.

Эксперт дала советы, как помочь организму в такой ситуации. Если не хватает витаминов группы А, нужно употреблять в пищу фасоль, морковь, тыкву, свёклу и телячью печень. Чтобы восполнить витамины группы В — орехи, миндаль, морепродукты, кисломолочные изделия, сухофрукты, яйца, цельнозерновой хлеб и отруби. Выработке витамина С способствуют капуста, цитрусовые, шиповник и яблоки. Если же не хватает витамина D, стоит есть грибы, рыбий жир и масло.

А вот с мясными продуктами нужно быть осторожнее и выбирать в пищу индейку или курицу, поскольку красное мясо провоцирует рак.

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