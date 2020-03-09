"Сумятица в Киеве". Пушков ответил Климкину на слова о катастрофе для Украины на 9 Мая

Российский сенатор Алексей Пушков оценил высказывание бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о посещении западными лидерами Москвы в День Победы.

Климкин ранее отметил, что приезд западных политиков в Москву станет катастрофой для его страны.

— Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая, — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, катастрофой для Украины является не праздник Победы в столице России, а "сумятица в Киеве".

— Климкин пророчит "катастрофу для Украины", если главы ряда государств приедут 9 Мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? — написал сенатор в "Твиттере".

Ранее стало известно, что 17 мировых лидеров подтвердили свой приезд в Россию на 9 Мая. Приглашение было разослано многим правителям, включая президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.