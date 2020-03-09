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Под завалами рухнувшей "коронавирусной" гостиницы в Китае остаётся 22 человека

По данным местных властей, спасателям удалось достать из-под обломков 49 человек, десять из них были мертвы.

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Фото © Twitter / CGTN

Китайские спасатели продолжают работу на месте рухнувшей гостиницы в провинции Фуцзянь, где на карантине находились возможные носители коронавируса нового типа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных журналистов, под завалами остаётся 22 человека.

В разборе завалов и спасении людей участвует более тысячи пожарных, полицейских, военных и медиков.

Ранее Лайф сообщал, что из-под обломков достали 49 человек, при этом десять из них скончались от полученных в результате обрушения травм. Всего под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

Отметим, в здании рухнувшей гостиницы на карантине находились те, у кого был тесный контакт с заражёнными коронавирусом. У граждан не обнаружили признаков заболевания, однако они должны были пребывать в изоляции из-за потенциальной возможности инфицирования.

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