Степаненко на концерте пошутила о разводе с Петросяном

Заслуженная артистка РФ Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему. Она затронула щепетильный вопрос во время большого концерта 8 марта "Ирония весны".

Степаненко объявила собственный номер, назвав себя талантливой, постройневшей красавицей и звездой. И действительно, после развода юмористка сбросила лишние килограммы и выглядит помолодевшей. Во время номера она пошутила, что бывший муж был с ней груб и однажды на просьбу "Дорогой, поругай меня, я после шести поела" он ответил: "Сгори со стыда, чудовище жирное!" При этом причину расставания Степаненко назвала банальной.

— Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. Зашла на кухню: точно, весь компот выпили! Пошла к подруге, поплакаться за жизнь. Ржали с ней до утра. Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Нет! Потерял! Потому что женщина — не спирт: разведённая слабее не становится", — сказала юмористка.

Как уже писал Лайф, Елена Степаненко и Евгений Петросян были в браке более 30 лет. О том, что они собираются разводиться, стало известно в августе 2018 года. Вскоре стало известно, что юморист променял жену на свою 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову. А в декабре 2019 года Петросян женился на молодой избраннице.

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