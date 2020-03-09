Москва побила очередной температурный рекорд

Очередной температурный рекорд сегодня побила Москва. К 14 часам дня столбики термометров поднялись до 11,3 градуса тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам , предыдущий рекорд этого дня был установлен в 2017 году. Тогда, 9 марта, температура воздуха в столице прогрелась до плюс 10 градусов.

Ранее Лайф сообщал, что 7 марта в Москве был установлен абсолютный температурный рекорд. За всю историю метеонаблюдений в столице температура воздуха в этот день ни разу не прогревалась до 11 градусов. Однако, вопреки всем рекордам, сегодня москвичей предупредили о грядущем резком похолодании и сильном ветре до 22 метров в секунду.