Экс-спартаковец Ари принёс победу "Краснодару" над красно-белыми в Москве

"Краснодар" в Москве на стадионе "Открытие-арена" победил "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Гости поля выглядели увереннее своих оппонентов, однако победу им принёс только реализованный пенальти на 71-й минуте. Из-за грубой игры Ильи Кутепова судья назначил 11-метровый, с которым справился бывший игрок красно-белых Ари.

Отметим, что в компенсированное арбитром время "Спартак" лишился Романа Зобнина, который успел заработать две жёлтые карточки.

Теперь у "Краснодара" 41 очко и второе место в турнирной таблице. У лидера — петербургского "Зенита" — 46 очков. Команда Доменико Тедеско лишь десятая (25 очков).

Тинькофф РПЛ. 21-й тур "Спартак" — "Краснодар" — 0:1 Голы: Ари (71', 0:1)