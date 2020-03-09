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Экс-спартаковец Ари принёс победу "Краснодару" над красно-белыми в Москве

"Краснодар" благодаря этой победе приблизился к "Зениту": отставание от лидера теперь составляет пять очков.

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Фото © ФК "Краснодар"

"Краснодар" в Москве на стадионе "Открытие-арена" победил "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Гости поля выглядели увереннее своих оппонентов, однако победу им принёс только реализованный пенальти на 71-й минуте. Из-за грубой игры Ильи Кутепова судья назначил 11-метровый, с которым справился бывший игрок красно-белых Ари.

Отметим, что в компенсированное арбитром время "Спартак" лишился Романа Зобнина, который успел заработать две жёлтые карточки.

Теперь у "Краснодара" 41 очко и второе место в турнирной таблице. У лидера — петербургского "Зенита" — 46 очков. Команда Доменико Тедеско лишь десятая (25 очков).

Тинькофф РПЛ. 21-й тур

"Спартак" — "Краснодар" — 0:1

Голы: Ари (71', 0:1)

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