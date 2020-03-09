Диетологи рассказали россиянам, какой шашлык лучше не есть

Зима закончилась, настоящее тепло уже на подходе, а это значит, что городские парки по всей стране вот-вот наполнятся ароматом жареного мяса. С чем стоит сочетать шашлык и от чего лучше отказаться, чем мариновать мясо и как не нагружать желудок, рассказали специалисты НИИ питания РАМН.

— Желательно не сочетать крепкий алкоголь с очень жирной пищей. Рекомендовано употреблять ферментные препараты, известные всем. Я бы советовал сочетать с большим количеством растительной пищи: салаты, овощи, зелень, — рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии Альфред Богданов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Также с осторожностью блюдо стоит употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, прежде всего страдающим панкреатитом и холециститом. По словам специалиста, в качестве маринада не стоит использовать уксус и майонез, так как сочетание этих продуктов с жиром может вызвать дополнительную нагрузку на желудок. В свою очередь его коллега — руководитель научного направления "Оптимальное питание" Александр Батурин — отметил, что не стоит забывать следить за степенью прожарки мяса.

— Главное, чтобы шашлык не обгорел весь, потому что образование чёрной корки говорит о том, что образуются всякие соединения, которые могут неблагоприятно воздействовать на организм человека, — отметил он.

Ранее Лайф рассказывал, как правильно выбрать мясо для шашлыка, как и в чём его мариновать, как правильно приготовить мясо и чем его лучше запивать. Также напомним, что осенью прошлого года в России запретили разводить огонь на балконах и лоджиях, следовательно, приготовить там шашлык не получится.