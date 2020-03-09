В Израиле ввели двухнедельный карантин по коронавирусу для всех приезжающих

Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну. Такое решение приняли власти страны и Министерство здравоохранения, сообщила радиостанция Kan.

Возвращающиеся на родину граждане должны будут провести 14 дней в изоляции, а иностранцев на территорию государства будут допускать только в том случае, если у них есть место, где они смогут пробыть карантинный срок.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совещании по проблемам коронавируса заявил, что это будет непростой шаг для экономики страны, однако он необходим для поддержания общественного здоровья.

По оценкам Банка Израиля, кризис, вызванный вспышкой CoViD-2019, приведёт к снижению ВВП на 0,7%, а на темпы восстановления будут влиять меры, принятые для смягчения его ущерба.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека.