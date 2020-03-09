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"Коронавирусный" лайнер Grand Princess с четырьмя россиянами на борту прибыл в Окленд

Пассажиров разместят на двухнедельный карантин на военных базах США

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Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся заражённые коронавирусной инфекцией, прибыл в Окленд (США), сообщает телеканал CNN.

В настоящее время на корабле зафиксирован 21 случай заражения, всего там находится свыше 2,4 тысячи пассажиров и около 1,1 тысячи членов экипажа.

Прибывших пассажиров расположат в двухнедельном карантине на военных базах США. Экипаж лайнера, по заявлению властей Калифорнии, останется на борту. Пока не известно, где будут находиться россияне, которых на борту четверо, и был ли заражён кто-либо из наших соотечественников.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что коронавирус был обнаружен у двух пассажиров и 19 членов экипажа круизного судна Grand Princess. Посольство РФ в Соединённых Штатах подтвердило, что там находятся четверо россиян. Корабль следовал от Калифорнии до Гавайских островов, однако после смерти сошедшего 21 февраля на берег пассажира было принято решение вернуть корабль в Сан-Франциско и провести обследование всех, кто был на его борту.

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