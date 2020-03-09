"Коронавирусный" лайнер Grand Princess с четырьмя россиянами на борту прибыл в Окленд

The #GrandPrincess has now entered the SF Bay. Escorted by Coast Guard en route to the Port of Oakland. At last update 21 passengers and crew tested positive for #COVID19 #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/8iFsmlYoLv — Christien Kafton (@CKaftonKTVU) March 9, 2020

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся заражённые коронавирусной инфекцией, прибыл в Окленд (США), сообщает телеканал CNN.

Welp, I can see the Grand Princess from my office. Welcome to Oakland, Coronavirus. The ironic part is, I took my first and last cruise on this exact ship in 2016 and it’s a total dump. pic.twitter.com/8SJteEEpM6 — Upspeaker of The House 🗽 (@EssArrBee) March 9, 2020

В настоящее время на корабле зафиксирован 21 случай заражения, всего там находится свыше 2,4 тысячи пассажиров и около 1,1 тысячи членов экипажа.

Прибывших пассажиров расположат в двухнедельном карантине на военных базах США. Экипаж лайнера, по заявлению властей Калифорнии, останется на борту. Пока не известно, где будут находиться россияне, которых на борту четверо, и был ли заражён кто-либо из наших соотечественников.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что коронавирус был обнаружен у двух пассажиров и 19 членов экипажа круизного судна Grand Princess. Посольство РФ в Соединённых Штатах подтвердило, что там находятся четверо россиян. Корабль следовал от Калифорнии до Гавайских островов, однако после смерти сошедшего 21 февраля на берег пассажира было принято решение вернуть корабль в Сан-Франциско и провести обследование всех, кто был на его борту.