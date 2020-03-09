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Футболисты итальянского клуба отпраздновали победу с невидимыми зрителями — видео

А вот их противники отнеслись к риску заболеть серьёзнее и вышли на поле в медицинских масках.

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Видео © Twitter / Benevento Calcio

Игроки итальянского футбольного клуба "Беневенто" играли матч при пустых из-за эпидемии коронавируса трибунах, однако не потеряли чувства юмора и отпраздновали победу вместе с невидимыми зрителями.

А вот их оппоненты, игроки "Пескары", отнеслись к риску заразиться серьёзно и вышли на матч в медицинских масках. Правда, судья не разрешил им играть в таком виде.

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу "Беневенто", которые стремятся вернуться в Серию A. Тем временем премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех массовых, в том числе спортивных, мероприятий в стране.

Футболист Роналду тоже отнёсся с юмором к пустым трибунам и дал пять невидимым фанатам перед матчем с "Интером".

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