Футболисты итальянского клуба отпраздновали победу с невидимыми зрителями — видео

Видео © Twitter / Benevento Calcio

Игроки итальянского футбольного клуба "Беневенто" играли матч при пустых из-за эпидемии коронавируса трибунах, однако не потеряли чувства юмора и отпраздновали победу вместе с невидимыми зрителями.

А вот их оппоненты, игроки "Пескары", отнеслись к риску заразиться серьёзно и вышли на матч в медицинских масках. Правда, судья не разрешил им играть в таком виде.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу "Беневенто", которые стремятся вернуться в Серию A. Тем временем премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех массовых, в том числе спортивных, мероприятий в стране.

Футболист Роналду тоже отнёсся с юмором к пустым трибунам и дал пять невидимым фанатам перед матчем с "Интером".