В Канаде умер первый заражённый коронавирусом

В канадской провинции Британская Колумбия зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, сообщает канал Global News.

Пациенту было более 80 лет, и у него имелись серьёзные проблемы со здоровьем. В настоящее время в этом регионе подтверждено 32 случая заражения.

Инфекция продолжает захватывать всё новые и новые страны. Так, два первых случая заражения зафиксированы в Буркина-Фасо, сообщает Reuters. Министр здравоохранения страны Леони-Клоден Луге рассказала, что заболевшие — это семейная пара, недавно вернувшаяся из Франции. В настоящее время супруги находятся в карантине.

Напомним, коронавирус распространился уже на 101 страну, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. В ВОЗ не исключают возможности пандемии.