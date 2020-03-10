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Финансист рассказал о последствиях падения рубля для россиян

Он уверен, что стоимость доллара будет расти, что отразится на заграничных поездках и ценах на импортные товары.

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Фото © Pixabay

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал, чего стоит ожидать россиянам от падения курса рубля, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт настроен пессимистично и убеждён, что негативный процесс продолжится. Это, по его мнению, связано с отказом от ОПЕК, нестабильностью рынков из-за коронавируса и санкций.

– Дело в том, что рынки сегодня развиваются настолько нелинейно и разнонаправленно, что дать хоть сколько-то определённый прогноз невозможно. Например, исходя из всей логики экономической науки, США должны повышать ставку рефинансирования, но поступают они в точности наоборот. А Штаты — очень большая страна и, естественно, их поведение влияет на экономику всего мира, – сказал Юденков.

Что же касается последствий падения рубля непосредственно для россиян, финансист полагает, что это коснётся в первую очередь заграничных поездок, а затем цен на импортные товары, такие как бытовая техника, автомобили, одежда и так далее. При этом специалист считает, что предметы первой необходимости, в том числе продукты, не подорожают.

Ранее сообщалось, что на фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Тем временем в Министерстве финансов РФ рассказали, что средств ФНБ хватит для покрытия расходов бюджета на протяжении десяти лет, даже если цена нефти всё это время будет составлять 25–30 долларов за баррель.

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