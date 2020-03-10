Тёплая, но дождливая погода ожидает москвичей во вторник

В Москве 10 марта ожидается тёплая погода, дожди и переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.
Столбики термометров днём покажут до 10 градусов, к ночи похолодает до +2. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм ртутного столба.
В Подмосковье также будет идти дождь, в дневное время суток ожидается от 7 до 12 градусов тепла, ночью около нуля.
Жителям Москвы и гостям столицы рано отказываться от зимней одежды, ведь в Центральный регион России устремились арктические холода, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. Тем не менее синоптики пообещали "нормальное лето" — без экстремальной жары и дождей. Однако тоже не без подвоха: в течение летних месяцев возможны ливни, грозы, град и даже ураганы.
Хомякова Дарья