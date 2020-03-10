Тёплая, но дождливая погода ожидает москвичей во вторник

В Подмосковье также будет идти дождь, в дневное время суток ожидается от 7 до 12 градусов тепла, ночью около нуля.

Жителям Москвы и гостям столицы рано отказываться от зимней одежды, ведь в Центральный регион России устремились арктические холода, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. Тем не менее синоптики пообещали "нормальное лето" — без экстремальной жары и дождей. Однако тоже не без подвоха: в течение летних месяцев возможны ливни, грозы, град и даже ураганы.