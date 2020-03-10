Си Цзиньпин прибыл на "родину коронавируса" с инспекционной поездкой

Лидера страны ознакомят с мерами по предотвращению распространения коронавируса нового типа. Также он пообщается с врачами, командным и рядовым составом Народно-освободительной армии Китая, социальными работниками, полицейскими и добровольцами. Не забудет председатель и про пациентов с горожанами.

Именно в Ухани в декабре 2019 года впервые случилась вспышка коронавируса. На сегодняшний день инфекция пробралась в более чем 110 стран, а её носителями является более 112 тысяч человек во всём мире, умерло свыше 4 тысяч. В последние дни динамика заражений коронавирусом в Китае и Корее пошла на спад, чего не скажешь об Италии, где ввели карантин на всей территории страны.