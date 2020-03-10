В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус

Президент США Дональд Трамп пока не проверялся на наличие коронавируса. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

По её словам, у американского лидера не прослеживается ни один из симптомов заболевания, хотя в конце февраля он и общался с конгрессменами, контактировавшими с носителями инфекции.

— Состояние здоровья президента Трампа остаётся отличным, и его врач продолжит внимательно следить за ним, — цитирует Гришэм издание The Hill.

Вице-президент США Майк Пенс во время конференции признался, что также не сдавал анализы на наличие CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что один из членов Конгресса США, Мэтт Гэтц, ушёл на карантин после контакта с обладателем коронавируса. Известно, что в понедельник он летел с Трампом в одном самолёте. Гэтц сдал тест и должен получить результаты в ближайшее время.

Он стал уже четвёртым политиком, отправившимся на карантин после коротких встреч с инфицированным. Ранее это сделали сенатор Тед Круз, член палаты представителей Пол Госар и конгрессмен Даг Коллинз. Также сообщалось, что контактировавший с коронавирусным больным глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп пожал руку Трампу.