Центробанк запустил упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России с десятого марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В заявлении уточняется, что операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

— Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, — отметили в пресс-службе регулятора.

В Центробанке также заверили, что наблюдают за ситуацией на финансовом рынке и готовы прибегнуть к дополнительным мерам ради сохранения стабильности.