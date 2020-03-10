Метеоролог призвал не связывать гнилую зиму с глобальным потеплением

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов заявил, что не стоит связывать тёплую зиму в Москве с глобальным потеплением.
— То, что происходило в Москве, такая зима гнилая, напрямую трудно связать с глобальным потеплением, это одно из её проявлений. Совсем недавно, в 2012 году, фон температур был таким же высоким, как сейчас, но в Москве была холодная зима, — приводит его слова РИА "Новости".
Метеоролог отметил, что температура воздуха зависит от циркуляции атмосферы, однако как этот процесс влияет на глобальное потепление, до сих пор не известно.
А сегодня жителей Москвы ждёт также тёплая погода, но дождливая.
Иванова Анастасия